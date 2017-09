Principais aeroportos no Japão intensificam a segurança

O ministério dos transportes do Japão decidiu intensificar as medidas antiterrorismo nos principais aeroportos do país até o ano 2020.

Ataques terroristas têm visado aeroportos no exterior nos últimos anos. Em março do ano passado, 32 pessoas morreram em atentados com bombas em um aeroporto e em outros locais em Bruxelas, na Bélgica. Em junho do ano passado, atentados suicidas em um aeroporto em Istambul, na Turquia, deixaram 45 pessoas mortas.

O ministério vai intensificar as verificações de segurança nos aeroportos e também decidiu aumentar as medidas antiterrorismo em complexos aeroportuários que são acessados livremente pelo público em geral.

No próximo ano fiscal, que tem início em abril de 2018, o ministério vai instalar portões automáticos de detecção de explosivos nas entradas de aeroportos em uma base experimental. Detectores portáteis de explosivos também serão testados para verificar bagagens.

Após confirmar a eficácia dos portões e detectores, o ministério planeja equipar o Aeroporto Internacional de Haneda (Tóquio) e outros aeroportos internacionais com os dispositivos até 2020, quando a capital japonesa sediar os jogos olímpicos e paralímpicos.

