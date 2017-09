Peça de avião que caiu em terreno de fábrica em Ibaraki é da empresa aérea ANA

De acordo com o jornal Mainichi, confirmou-se que uma peça de avião que foi encontrada no terreno de uma fábrica de aço na quarta-feira (27) caiu de uma aeronave da All Nippon Airways (ANA) no início do mês, informaram o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo e a empresa aérea nesta quinta-feira (28).

Aparentemente ninguém ficou ferido e nenhum dano na fábrica foi confirmado. A fábrica, situada em Inashiki (Ibaraki), onde o objeto foi encontrado por volta das 11h do dia 27, fica a cerca de 20km na direção noroeste do Aeroporto de Narita e está localizada em percursos de voo para o aeroporto.

De acordo com a filial do Aeroporto de Narita do ministério dos transportes em Narita (Chiba), o objeto é feito de plástico e pesa cerca de 3kg. Ele tem o formato de um trapézio e 147cm de altura – com o lado mais longo medindo cerca de 60cm e o mais curto cerca de 30cm.

No início deste mês, painéis de plástico para guardar o escorregador de emergência caiu de uma aeronave da ANA em duas ocasiões – ao longo de percursos de voo ao Aeroporto de Narita- nos dias 7 e 8 deste mês, respectivamente. A peça que caiu no dia 7 é a que foi encontrada na fábrica de aço, mas a segunda que caiu no dia 8 ainda continua desaparecida.

Em outro incidente similar, no dia 23 de setembro, uma placa pesando cerca de 4.3kg caiu de uma aeronave que estava decolando do Aeroporto Internacional de Kansai e atingiu um carro em movimento em uma rua de Osaka. Ninguém ficou ferido.

Fonte e imagem: Mainichi