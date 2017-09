Passe das vias expressas só para turistas estrangeiros: japoneses se revoltam

O governo anunciou na quarta-feira um novo passe para os turistas estrangeiros. Para que eles possam alugar carro e dirigir à vontade em quase 10 mil quilômetros de vias expressas, foi criado o Japan Expressway Pass. Ou seja, por um preço fixo, pode subir e descer das vias expressas por uma ou duas semanas. Esse passe torna as viagens mais baratas para os turistas estrangeiros.

Logo em seguida, os japoneses usaram as redes sociais e a web para desabafarem. Palavras como “injusto”, “desleal”, “vai aumentar acidentes”, “discriminando o próprio japonês”, foram vistas na rede.

Outros protestos como “porque não usar os nossos impostos com a própria população?”, entre outros milhares.

Respostas do governo sobre o passe

A NHK foi atrás do Ministério da da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo para ouvir sobre a decisão de oferecer o passe das vias expressas para os estrangeiros.

Segundo o ministério, o número de aluguéis de carro pelos turistas estrangeiros em 2011 foi de 179 mil. Em 2015 quadruplicou saltando para 705 mil. Esse teria sido o gancho “para alugarem mais e proporcionar oportunidades para visitarem diversos locais”, analisou.

Em resposta aos revoltados sobre privilegiar somente os turistas que vêm de fora, o ministério respondeu que eles contribuem para aumentar ainda mais a receita para o país.

Passe sim: turistas estrangeiros cometem poucos acidentes

Segundo levantamentos do ministério, o percentual de acidentes cometidos ou envolvendo turistas estrangeiros é baixíssimo. O total de acidentes com carros alugados no ano passado foi de 6.150. Desses, os cometidos por estrangeiros foi de 81 casos ou apenas 1,3%.

Incidentes com eles ocorrem, como exemplo, confundir gasolina com óleo diesel e abastecer erroneamente, informou um entrevistado do Nippon Rent a Car. Mas não vê problemas em relação ao volante do lado contrário, conforme as queixas na web.

Ao contrário, para as empresas de locação de veículos, os turistas estrangeiros têm sido uma grande oportunidade de negócios. Tanto que grande parte delas disponibilizam atendimento em vários idiomas como chinês, inglês, coreano e tailandês.

Fontes e fotos: web e NHK