Pandinha do Parque de Ueno ganha nome

O Parque de Ueno abriu um link especial para que as pessoas enviassem sugestões de nomes para o panda gigante que nasceu há 100 dias. A comissão escolheu 8 dentre as mais de 322 mil sugestões.

A escolha final do nome do panda, fêmea, foi Xiang Xiang (香香), filha de Xin Xin. O panda nasceu em 12 de junho deste ano e, conforme o costume chinês, o nome foi atribuído após cem dias do nascimento. Esse período indica que o bebê panda se desenvolverá normalmente. O parque ainda não definiu a data para a aparição pública da Xiang Xiang, pois se encontra em observação.

A governadora Yuriko Koike realizou uma coletiva de imprensa às 14h desta segunda-feira (25). Foi só para revelar o nome e informar que a comissão enviará um presente para a pessoa que sugeriu Xiang Xiang.

“Esperamos que ela cresça como uma flor aromática ao desabrochar, tal qual seu nome”, disse a governadora.

Fontes: NHK e TBS Fotos: TBS (ao vivo)