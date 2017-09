Panasonic faz recall de aparelho de tevê

A fabricante tomou a decisão de efetuar o recall por conta das 12 informações recebidas por clientes finais. Segundo a Panasonic, 4 modelos do aparelho de tevê LCD podem ter problema no parafuso do suporte. Ao girar a tevê para esquerda ou direita, o parafuso do suporte pode afrouxar e a tela poderá cair.

Foram 114.462 unidades fabricadas no período de dezembro de 2011 a junho de 2013. A fabricante irá efetuar a troca gratuita da peça interna.

Ela apresentou pedidos de desculpas e pede aos clientes para conferirem os números das 4 séries: TH-L55ET5, TH-L47ET5, TH-L42ET5 e TH-L42E5.

O número do telefone de chamada gratuita para contato é 0120-878-590. O horário de atendimento no período de recall – até 12 de outubro – é das 9h às 21h.

A partir de 13 de outubro o horário de atendimento volta ao regular, das 9h às 17h, somente nos dias úteis, de segunda a sexta-feira.

Fonte e imagem: divulgação