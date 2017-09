Ostras grandes e frescas de Mie

Uramura, um bairro de Toba (Mie) é conhecida no Japão como a cidade das ostras. E é aí que as pessoas envolvidas com essa preciosidade do mar já estão fazendo a expedição diariamente.

As ostras de Uramura são cultivadas por 72 empresas especializadas. Elas detêm 1.250 espécies de plataformas para cultivo das ostras. As ostras levam cerca de um ano para ficarem no ponto. Coletadas para a expedição, são lavadas e retiradas das conchas espessas. Depois, são expedidas para Nagoia, Osaka e Tóquio.

As ostras de Toba são famosas por serem gorduchas, terem uma consistência particular e com sabor suave. Podem ser comidas tanto cruas como assadas. Também podem ser usadas nas paneladas (nabe ryori) – gastronomia típica de outono-inverno.

Segundo a matéria da CBC TV, à medida que a temperatura vai caindo, as ostras ganham mais volume no tamanho.

A expedição prossegue até março do ano que vem.

Para quem quer ir até a cidade para degustar ostras frescas, há mais de 10 restaurantes e quiosques. Esses estabelecimentos servem ostras cruas, assadas, grelhadas e preparadas em diversos pratos. O orçamento para essa experiência é de 2,5 a 3 mil ienes. Para conferir as casas, clique aqui para abrir o link, em japonês.

Assista ao vídeo e confira como são produzidas, recolhidas e preparadas para o envio.

Fontes: CBC TV e Mie Kanko Foto: Pixabay