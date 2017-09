Motorista sobrevive a colisão com trem em Chiba

Um trem atingiu um carro dirigido por um homem de 87 anos em Ichihara (Chiba), na manhã de sábado (16). Segundo a polícia, o motorista idoso sobreviveu, sofrendo apenas ferimentos na cabeça.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu em um cruzamento na linha Kominato por volta das 9h30, divulgou a Fuji TV.

Segundo a polícia, o condutor do trem disse que viu um carro parado, parecendo que estava enguiçado no cruzamento. Ele acionou o freio de emergência, mas não conseguiu parar a tempo. Não há cancelas no local onde a colisão ocorreu.

O motorista idoso foi transportado de helicóptero para o hospital.

Fonte: Japan Today Imagem: NNN