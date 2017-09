Ministério discute a venda online para todos os tipos de bilhetes de loteria

O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações está discutindo permitir a venda de todos os tipos de bilhetes de loteria através da internet a partir do ano fiscal de 2018, de acordo com fontes.

As vendas de bilhetes de loteria se tornaram uma fonte fundamental de fundos para os trabalhos públicos de municípios locais e projetos de bem-estar, dentre outros. Para estabilizar o fundo local, o ministério visa aumentar as vendas ao facilitar para as pessoas adquirirem os bilhetes.

Atualmente, governos provinciais e 20 principais cidades em todo o país vendem bilhetes de loteria com permissão do ministério. Cerca de 40% das vendas totais – após o valor do prêmio e gastos serem deduzidos – são pagos aos municípios locais, dinheiro que é alocado para lidar com questões como declínio da natalidade e envelhecimento populacional, medidas antidesastre e melhorias em parques.

Bilhetes de loteria estão disponíveis em centros de distribuição, através de caixas automáticos ou na internet.

Contudo, as vendas caíram desde o ano fiscal de 2005, situando-se a 1.1047 trilhões, diminuindo para 1 trilhão de ienes por 5 anos consecutivos a partir do ano fiscal de 2012 e afundando para 845.2 bilhões no ano fiscal de 2016. As vendas na internet se tornaram cada vez mais disponíveis desde janeiro de 2014 para tipos de loterias de seleção de números, como a Number e a Mini LOTO.

No ano fiscal de 2016, um pouco mais de 40% de todos os tipos de bilhetes de loteria podiam ser adquiridos online, mas as vendas na internet contaram por somente 3.6% do valor de todos os bilhetes vendidos.

O número de lotéricas em regiões locais caiu, mas o Conselho Nacional de Loteria Autônoma disse que espera um efeito significativo nas vendas se os bilhetes de loteria puderem ser adquiridos via smartphone a qualquer hora.

Atualmente, as vendas online são confiadas a 5 bancos, incluindo o Mizuho Bank e o Sumitomo Mitsui Banking Corp. Uma introdução em grande escala de vendas online solicitará que operadoras elaborem maneiras para manter as lojas existentes e um sistema para prevenir que informações pessoais sejam prejudicadas. O ministério e os municípios vão discutir esses detalhes.

Fonte: Yomiuri Imagem: Wikimedia