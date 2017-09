Mais de 26 mil crianças à espera de vaga na creche no Japão

Pelo terceiro ano consecutivo o número de crianças à espera de uma vaga na creche aumentou. É de 26.081 no total, em levantamento fechado em abril deste ano. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar informou nesta sexta-feira (1.º) que houve aumento de 2.528 mães esperando por uma vaga na creche, para seus filhos, em relação ao ano anterior.

As maiores filas de espera são em Setagaya-ku, na capital japonesa, seguida por Okayama (província homônima) e Meguro-ku, igualmente em Tóquio.

Sob o ponto de vista da idade, 70% da espera é de crianças de 1 e 2 anos.

Creche: aumento de vagas não atende à demanda

No ano passado o governo aumentou 113 mil vagas, em creches e jardins de infância autorizados e certificados. Porém, houve muito mais candidaturas do que as ofertas. As instituições não conseguem atender à grande demanda. Neste ano o total de vagas oferecidas foi de 2,836 milhões.

A capital – Tóquio – tem quase 9 mil crianças na espera. Depois vem Okinawa com 2.247, Chiba com 1.787, Hyogo com 1.572 e Fukuoka com 1.297.

Por outro lado, há províncias com zero de espera: Aomori, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano e Tottori.

Fontes: JNN e Sankei News Foto: Kaze to Hikari