Japão posiciona sistema antimíssil em Hokkaido após ameaça norte-coreana

O Japão instalou um sistema antimíssil nesta terça-feira (19) em Hakodate, a maior cidade da província de Hokkaido, perto das trajetórias de voo de mísseis balísticos recentemente lançados pela Coreia do Norte, divulgou a Kyodo.

O sistema antimíssil foi movimentado para um campo da Força de Autodefesa Terrestre na cidade a partir de uma base da Força de Autodefesa Aérea a cerca de 70km de distância, aparentemente porque seus interceptores cobrem somente uma faixa de aproximadamente várias dezenas de quilômetros.

Os interceptores terra-ar, chamados de Patriot Advance Capability-3 (PAC-3), são projetados para abater mísseis antes que eles atinjam um alvo em solo, caso os Standard Missile-3 do Japão com base no mar falhem em interceptá-los no espaço exterior.

Em agosto, o Ministério da Defesa movimentou baterias PAC-3 para Hiroshima e 3 outras províncias no oeste do Japão, após a Coreia do Norte ter ameaçado lançar mísseis balísticos que sobrevoariam a região em direção à ilha de Guam, território dos EUA.

Ao invés disso, a Coreia do Norte lançou mísseis balísticos que sobrevoaram Hokkaido no dia 29 de agosto e no dia 15 de setembro. Eles sobrevoaram a Península de Oshima, onde está localizada a cidade de Hakodate, antes de caírem no Pacífico a cerca de 1.000 a 2.000km ao largo da costa de Hokkaido.

A Coreia do Norte “ pode lançar mais mísseis balísticos que sobrevoariam nossa nação novamente”, disse o ministro da defesa Itsunori Onodera aos repórteres nesta terça-feira. “Em preparação para uma emergência, gostaríamos de realizar todo esforço possível para garantir a segurança das pessoas”.

Fonte: Japan Today, Kyodo Imagem: NHK