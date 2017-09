JAL faz checagem de emergência em suas aeronaves após falha em motor

A Japan Airlines (JAL) vem conduzindo inspeções de emergência em 12 aeronaves equipadas com o mesmo modelo de motor de um avião de passageiros que pegou fogo no início da última semana.

O fogo surgiu no motor esquerdo do Boeing 777 logo após ele ter decolado do Aeroporto de Haneda em Tóquio em um voo com destino a Nova York na terça-feira (5). A aeronave fez um pouso de emergência no mesmo aeroporto. Ninguém ficou ferido.

Foi determinado que mais de 200 lâminas de turbina de metal do motor estavam quebradas ou ausentes.

A JAL iniciou as inspeções de emergência na quarta-feira (6) e seus representantes dizem que o foco é em áreas próximas aos motores das turbinas.

O trabalho de inspeção poderá ser finalizado até o domingo (10) e as operações de voo não serão afetadas.

