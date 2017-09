Governo municipal proíbe uso de roupas formais para entrevistas de emprego

O Governo Municipal da cidade de Settsu (Osaka) proibiu aos candidatos a vagas de empregos na prefeitura de usarem roupas formais para entrevistas a fim de criar um ambiente de seleção mais relaxante para potenciais funcionários.

O governo introduziu as entrevistas “sem uso roupas formais” para candidatos a emprego que começarão a trabalhar na primavera de 2018. Os candidatos também terão permissão para trazer itens, como instrumentos musicais, para demonstrar seus talentos.

Na primeira rodada de seleção de potenciais funcionários para o ano fiscal de 2018, que foi realizada entre maio e agosto deste ano, o governo local realizou entrevistas individuais seguindo testes de aptidão e entrevistas em grupo.

Os candidatos, vestidos informalmente, se apresentaram por 3 minutos em frente aos entrevistadores. Um candidato usava uma roupa para um festival local, enquanto outro mostrou suas habilidades de futebol vestido com um uniforme de jogador.

Um candidato até fez flexões e exercícios abdominais durante a entrevista, além de outro que expôs sua força mental ao apresentar comédias do cotidiano sem parar, mesmo não conseguindo fazer os entrevistadores sorrirem.

O processo de recrutamento de outono começou no dia 1 de setembro. Um representante de recursos humanos do governo de Settsu disse que, recentemente, tem visto vários candidatos ficarem nervosos e envergonhados durante as entrevistas. Eles esperam que os candidatos sejam capazes de se expressar de forma mais natural em roupas de sua escolha.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image