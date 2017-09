Gasolina de alta octanagem de posto pode conter água na composição

A Nippon Oil (JXTG Energy), empresa cujos produtos são comercializados sob o nome ENEOS, anunciou que parte da gasolina de alta octanagem (haioku) vendida em posto de gasolina administrado pela companhia pode conter água na composição.

Este posto de gasolina é o “Dr. Drive Kashiwakita” da cidade de Kashiwa (Chiba). Dentre os 52 veículos que foram abastecidos no posto entre as 7h de 23/set e 13h de 25/set, 7 apresentaram problemas no motor.

Segundo a JXTG, houve uma degradação dos equipamentos periféricos de tanque subterrâneo e há a possibilidade da água da chuva ter entrado nos tanques. A empresa não citou a possibilidade de outros postos passarem pelo mesmo problema.

