Fogo cancela decolagem do avião da JAL

De acordo com informações do Escritório do Aeroporto de Tóquio ligado ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, foi detectado fogo no motor da aeronave usada pela JAL-Japan Air Lines. O fogo cancelou esse voo da aeronave que ainda estava na pista para decolagem.

A ocorrência foi registrada pouco antes das 8h desta quarta-feira (27), no Aeroporto Internacional de Tóquio, mais conhecido como Haneda. A aeronave Boeing 737 usada pela JAL tinha como destino o aeroporto de Matsuyama (Ehime).

Fogo detectado antes da decolagem

Uma aeronave da ANA-All Nippon Airways estava atrás desse avião na mesma pista, aguardando para decolar. Foi a equipe desse voo que viu as chamas saindo pela turbina direita e avisou o aeroporto.

Segundo o escritório, 122 passageiros estavam a bordo, mas ninguém teve lesão. Eles foram transferidos para outra aeronave e voaram mais tarde.

Corpo de bombeiros e equipe de manutenção se apressaram para verificar a causa e consertar o motor.

Uma equipe do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo inspecionou a pista depois do incidente e confirmou que não houve nenhuma anormalidade. Os voos estão operando normalmente no aeroporto.

Fontes: NHK e JNN Foto: JNN