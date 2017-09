Família processa Mitsubishi por bullying, causa do suicídio do filho

Contratado após concluir o doutorado na universidade, com 25 anos, um funcionário da Mitsubishi cometeu suicídio. Segundo a carta escrita e deixada por ele, tinha como pano de fundo o bullying.

A família enlutada iniciou o processo contra a Mitsubishi na quarta-feira (27). Deu entrada no Tribunal de Tóquio requerendo indenização no valor de 118 milhões de ienes pela morte do filho. Na carta deixada pelo filho estava escrito “Vou me suicidar. Fui esmagado pela Mitsubishi”, entre outras palavras.

De acordo com os advogados do caso, o homem cuja identidade foi preservada pela matéria, ingressou na Mitsubishi em abril do ano passado. Ele concluiu o doutorado e, depois de contratado, passou por um programa de 2 meses de treinamento.

Mitsubishi não reconhece o bullying

Em junho foi transferido para a indústria de equipamentos de telecomunicação da empresa, na cidade de Amagasaki (Hyogo). Em novembro, ele tirou a vida em um local não revelado na matéria, dentro da província de Hyogo.

O departamento para o qual o homem foi designado requeria alto conhecimento tecnológico para programação. Segundo os familiares, ele perguntava aos veteranos e aos chefes e ninguém respondia. Ele era rejeitado e faziam-no de bobo, relata a família. Por isso, em breve ela pensa em entrar com requerimento de compensação na inspetoria de normas trabalhistas.

Os pais do rapaz entraram com um pedido de explicações sobre as causas do suicídio além da apresentação de desculpas. Mas a empresa não correspondeu. “Não houve evidência de palavras de reprovação à personalidade tampouco de bullying”, respondeu a empresa.

Fonte e foto: Sankei News