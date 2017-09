Faíscas dos cabos de eletricidade assustam moradores da região Tokai

Os bombeiros e funcionários da companhia de energia elétrica Chubu tiveram muito trabalho na noite de quarta-feira (20). Foram recebidos mais de 200 relatos e ocorrências. Felizmente não ocorreu incêndio nem teve vítimas, mas em Gifu teve apagão.

Somente na cidade de Nagoia (Aichi) foram constatadas 22 localidades com faíscas dos cabos de eletricidade. A companhia de energia elétrica Chubu analisa as faíscas como curto-circuito.

É um efeito dos danos do tufão nº 18, que passou pela região Tokai em 17 deste mês. Acredita-se que com as rajadas de vento o sal pode ter sido trazido e caído nos cabos. Com as chuvas torrenciais, alguns cabos podem ter se danificado, quando o sal entrou em contato provocando faíscas.

Faíscas nas 4 províncias

Na província de Aichi foram observados curto-circuito em 130 localidades diferentes. Em Gifu foram 40, 20 em Mie e 10 em Shizuoka.

Em Minokamo (Gifu), cerca de 100 pontos ficaram sem energia elétrica. O apagão ocorreu por volta das 18h30, durante cerca de uma hora.

Os analistas ainda não puderam comprovar que o apagão ocorreu em função das faíscas.

A companhia de energia elétrica Chubu se apressou para efetuar a troca dos cabos de eletricidade danificados pelas faíscas para evitar outros incidentes.

