Estreia do terceiro cão que ajuda no tratamento de crianças no Japão

Estreia profissionalmente nesta quinta-feira (14) uma cadela chamada Annie, treinada para atuar como facility dog no Centro Médico Infantil de Kanagawa (Kanagawa Kodomo Iryo Center).

Na tarde de quarta-feira (13) Annie, da raça Golden Retriever, de um ano e sete meses, foi apresentada para as crianças internadas com problemas graves de saúde.

Annie é a terceira do Japão treinada para atuar como facilitadora, para ser sucessora – no futuro – do colega que trabalha desde 2012 no mesmo hospital.

Para se tornar um cão facilitador requer um treinamento profissional. Depois, passa a trabalhar em tempo integral no hospital. Como membro da equipe médica, interage com pacientes e os apoia na reabilitação. Acompanha o pequeno paciente no centro cirúrgico e também fica ao lado da cama, oferecendo carinho e promovendo relaxamento emocional.

Segundo a equipe do hospital, Annie tem uma personalidade amigável e espera que ela se dê bem com os pacientes, atuando como membro da equipe.

Fontes e fotos: JNN e NNN