Empresas de construção civil anunciam planos para limitar horas extras

A Federação do Japão de Empreiteiros de Construção, formada por grandes firmas de construção, anunciou na sexta-feira (22) um plano de ação para empresas regularem por conta própria as horas extras e efetivarem 2 dias de descanso por semana.

Através do plano de ação, a federação espera que a mudança, em passo com a reforma do governo do estilo de trabalho e melhoria do ambiente laboral, considerado mais duro em comparação a outras indústrias, ajudará a resolver a escassez de mão de obra.

“É essencial trabalharmos para nossa própria salvação com um senso de velocidade, visto que as pessoas estão preocupadas”, disse Takashi Yamauchi, presidente da federação e também da Taisei Corp., em uma conferência de imprensa.

“Gostaríamos de lidar com o assunto rapidamente, ficando um ou até dois passos à frente da política do governo”, frisou.

Além de suas 140 empresas-membro, a federação planeja fazer um apelo a toda a indústria, que tem cerca de 500.000 construtoras, para implementar esforços similares. Em seu plano de ação para reforma no estilo de trabalho adotado em março, o governo introduziu um limite de 720 horas por ano, incluindo períodos movimentados.

Para a indústria da construção, no entanto, foi concedido um período de tolerância de 5 anos, que será estabelecido após os padrões alterados de trabalho forem aplicados, para implementar o plano.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image