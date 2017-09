Empresa de entregas Yamato contratará 10.000 novos funcionários

A Yamato Holdings Co., um grupo de serviço japonês de entrega de encomendas, disse na quinta-feira (28) que vai contratar 10.000 novos funcionários, incluindo motoristas com experiência em entregas noturnas movimentadas, ao longo de 3 anos.

A ação faz parte de medidas designadas a melhorar as condições de trabalho de motoristas, as quais deterioraram nos últimos anos devido ao aumento das necessidades de entrega aumentando com a expansão de compras online.

As medidas também incluem o aumento da proporção de recebimento de encomendas em locais além das casas de clientes, da atual pouca porcentagem para 10%.

No ano fiscal de 2016, a Yamato Holdings realizou a entrega de um recorde de 1.868 bilhão de encomendas.

A empresa planeja reduzir o número para 1.77 bilhão até o ano fiscal de 2018 através de medidas que incluem o aumento de tarifas de entrega.

Grande parte dos 1.000 clientes corporativos aceitaram os aumentos das tarifas de entrega, disse o presidente da Yamato Holdings, Masaki Yamauchi, em uma conferência de imprensa.

A Yamato Holdings vai introduzir um sistema para refletir os custos voláteis, incluindo aqueles de combustível e mão de obra, nas taxas de entrega.

Fonte: Japan Times, Jiji Imagem: Wikimedia