Daiei corta os preços em até 20% em mais 600 itens

Descontos de 10 a 20% em 600 dos seus milhares de itens é o que promete a rede de supermercado Daiei.

A rede tem presença nas regiões Kinki e Kanto, com 176 estabelecimentos, incluindo o Gourmet City. Neste mês de setembro comemora aniversário de 60 anos de fundação. Informou que continua com a campanha EDSLP (Everyday Same Low Price), ou o mesmo preço baixo todos os dias, na tradução livre.

Em junho ela implantou a redução de preços em 700 itens. Desta vez, acrescentou mais 600, totalizando 1,3 mil com descontos atrativos.

Daiei e Gourmet City com 1,3 mil produtos com corte de preços

Os produtos alvo do corte de preços, que variam de 10 a 20%, são de uso diário, bebidas, alimentos secos e congelados, além de temperos e outros.

Para se ter uma ideia dos preços, um curry da marca House, o Kokumaru, cai de 158 para 127 ienes, enquanto um clareador (whiter) da Kao pode ser comprado de 184 por 165 ienes.

A rede informa que os preços podem variar conforme a localização da loja.

O período do corte de preços vai de 13 deste mês e segue por 3 meses consecutivos.

Fontes: divulgação e Sankei News Foto ilustrativa