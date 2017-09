Criança de 5 anos morre por queda do 13º andar

No começo da noite de quarta-feira (27), uma criança de 5 anos foi encontrada inconsciente nas proximidades de um prédio em Imari (Saga).

Logo depois das 18h um transeunte acionou o socorro informando que um menino estava estirado na calçada, inconsciente. Ele foi transportado de ambulância e, uma hora e meia depois, sua morte foi confirmada. A criança tinha graves lesões em todo o corpo, segundo a polícia.

O menino foi identificado como Keijiro Baba, aluno de uma pré-escola da cidade. De acordo com informações da polícia, ele se encontrava sozinho no apartamento do último andar do prédio de 13 andares. Ele era o único filho do casal. O pai estava trabalhando e a mãe tinha saído para fazer compras.

Depois da polícia ter confirmado as imagens da queda registradas por câmeras de segurança, a investigação verifica de que ponto exato o menino saltou.

Fontes: NHK e JNN Foto: NHK