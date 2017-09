Companhias aéreas mudaram rotas no Japão por causa dos mísseis norte-coreanos

A NHK descobriu que 3 companhias aéreas mudaram suas rotas de voos dentro do Japão, em resposta aos sucessivos lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte. Os lançamentos foram efetuados no mês passado e um neste mês, os quais sobrevoaram Hokkaido.

Os voos que partem do Japão com destino a Europa tinham uma rota que passava sobre o Mar do Japão. Mudaram a rota sobrevoando o arquipélago japonês, de Tohoku a Hokkaido, levantou a NHK.

Quais são as companhias aéreas

As 3 empresas que fizeram a mudança de rota são a Swiss International Airlines, Lufthansa e Scandinavian Airlines. A Lufthansa Airlines comentou que “nem a distância do voo nem o tempo necessário mudaram. Fizemos a alteração para um caso de emergência, como parte da gestão de crises por proteção aos sucessivos lançamentos dos mísseis da Coréia do Norte”.

Já as companhias aéreas japonesas – ANA e JAL – afirmaram que não pretendem mudar suas rotas.

A NHK ouviu um especialista em voos. Hiroyuki Kobayashi é ex-comandante de voo da JAL e crítico de aviação. Ele explicou que a probabilidade de um encontro entre um avião durante o voo e um míssil é praticamente zero. Avaliou que as companhias aéreas tenham mudado a rota para amenizar a ansiedade dos passageiros e para evitar o risco.

Fonte: NHK Foto: Wikimedia