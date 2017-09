Começa a colheita da atemoia em Mie

Na América do Sul, do cruzamento da fruta do conde ou pinha com a cherimoia nasceu a atemoia, da família das anonáceas. Além de ser uma fruta saborosa, com grande riqueza nutricional, ainda tem propriedades medicinais. É considerada superfruta e alimento funcional.

No Japão, é conhecida como “sorvete da floresta”, pelo seu sabor refrescante e textura cremosa. Tem um preço elevado. Cada unidade pode chegar a 2 mil ienes.

Atemoia: caixa pode custar 10 mil ienes

A colheita dessa fruta teve início na sexta-feira (29), nas plantações da cidade de Suzuka (Mie).

Ainda são poucos os agricultores que se dedicam à cultura dessa fruta. Um dos entrevistados da reportagem da CBC TV contou que cultiva as árvores em uma das casas de vinil que estava livre.

Ele começou há poucos anos e colhe anualmente cerca de 3 mil unidades. Pela escassez dessa fruta, ela consegue um bom preço no mercado.

Um quilo da atemoia chega a custar 10 mil ienes. As vendas são realizadas pela web ou diretamente para os estabelecimentos que se interessam por ela.

A colheita segue até dezembro.

Fonte e fotos: CBC TV