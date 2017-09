Cadela Dachshund é homenageada pela polícia

A entrega da homenagem ocorreu na quinta-feira (7) em Namerikawa (Toyama). Segundo a polícia, não se costuma homenagear pets, mas a cadela Luci fez uma contribuição especial aos olhos das autoridades locais.

Ela ganhou ração, boné da polícia e a dona dela, uma assalariada japonesa na faixa dos 40 anos, um diploma de agradecimento.

O reconhecimento por parte da polícia tem um motivo especial.

Pouco depois das 21h de 4 de maio deste ano, um homem entrou sorrateiramente na casa onde vivem a mulher e Luci. A mulher estava dormindo no segundo piso da casa e Luci estava dentro de sua gaiola no térreo. No entanto, ela latiu muito e batia seu corpo na gaiola para avisar do intruso.

Cadela Dachshund é idosa mas não mediu esforços

A mulher despertou com tanto barulho e deu de cara com o homem que furtou 10 mil ienes, na varanda.

Com o alvoroço feito por Luci, a vizinhança ouviu e ajudou a conter o homem e a polícia o levou preso. Ele foi condenado por invasão à propriedade alheia e tentativa de furto, com pena de 2 anos de reclusão.

Luci tem 17 anos e, segundo especialistas, se fosse humana teria mais de 80 anos. É da raça Dachshund ou conhecida também como Teckel.

Segundo a dona, “ela já não ouve bem e está com o corpo enfraquecido, mas fez de tudo para me avisar. Sinto muita gratidão por ela”. Finalizou dizendo que Luci é manhosa e está sempre com seu corpo encostado nela.

Fonte e foto: Chunichi Shimbun