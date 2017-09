Bebê panda de 3 meses cresce saudável

Ainda sem nome, o bebê do panda-gigante, completou 3 meses, no zoológico de Ueno, em Tóquio. O nascimento de um panda requer cuidados extremos, por isso, a equipe que cuida do bebê monitora 24 horas. Tanto o bebê quanto a mãe são observados por tempo integral para assegurar o crescimento saudável do bebê.

Shin Shin, a mãe de 12 anos, deu à luz uma fêmea de 150 gramas, em 12 de junho. Com um mês, o bebê passou a ter 1Kg e saltou para 3Kg com 2 meses.

Segundo informações do zoológico, o bebê já pisa com firmeza com as patas dianteiras e os dentes na gengiva superior começaram a despontar.

Nome do bebê panda

Como o panda é instável por um tempo após o nascimento, os cuidadores observam a mãe e o bebê desde o nascimento, em constante vigília. Não há casos similares em outros animais nos últimos anos com esse tratamento especial.

Para a escolha do nome do pandinha, o zoológico aceitou sugestões pela sua página web. Recebeu mais de 320 mil nomes e está em processo de seleção. O nome será revelado no final deste mês, quando o zoológico também poderá definir a data para exibição pública, pois os visitantes aguardam com expectativa.

Confira as cenas do bebê peludo e fofo no vídeo.

Fonte e imagens: Zoológico de Ueno/Sankei News