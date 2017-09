Avião da JAL faz pouso de emergência no Aeroporto de Haneda

Um avião da Japan Airlines (JAL) com destino a Nova York, nos Estados Unidos, fez um pouso de emergência no Aeroporto de Haneda em Tóquio devido a problemas no motor, informou o ministério dos transportes.

Chamas foram vistas saindo do motor esquerdo do Boeing 777, que havia partido do aeroporto logo após as 11h, de acordo com o ministério.

Não houve relatos de pessoas feridas. Aparentemente, o problema foi causado por uma colisão com pássaro, segundo a operadora aérea.

Um alarme a bordo indicou problemas no motor esquerdo e a aeronave notificou um controlador do aeroporto. Uma das pistas de pouso e decolagem foi fechada em resposta ao incidente, segundo o ministério.

Fonte e imagem: Mainichi