Amazon Japan recebe ordem para interromper vendas de produtos que contêm excesso de trítio

O órgão fiscalizador nuclear do Japão ordenou que a unidade japonesa da Amazon.com Inc e duas outras empresas suspendessem as vendas de produtos que contenham o radioativo trítio que excede o limite legalmente permitido.

A Amazom Japan KK e duas empresas nas províncias de Gifu e Saitama venderam chaveiros e bússolas que continham trítio, um radioativo isótopo de hidrogênio, sem reportar ao órgão fiscalizador, em violação à lei de prevenção do perigo de radiação, disse a Autoridade Reguladora Nuclear.

Até agora não houve relatos de danos à saúde, segundo o órgão fiscalizador, que também ordenou às 3 empresas que recuperassem os produtos que foram vendidos em março deste ano.

Os produtos continham quantidades de trítio de 4 a 11 vezes maiores do que o limite legalmente permitido de 1 bilhão de bequeréis. Elétrons emitidos pelo trítio são usados para gerar um brilho em tais produtos através da interação com uma substância fluorescente.

Atualmente, as empresas nas províncias de Gifu e Saitama estão recuperando os produtos que foram vendidos, 15 chaveiros e 1 bússola que foram fabricados na China e nos EUA, respectivamente.

A Amazon Japan vai adotar medidas preventivas, como a introdução de um sistema para detectar automaticamente as vendas de trítio e outras substâncias que excedem os limites legais, e estabelecer uma regra para proibir o comércio de tais produtos, disse o órgão fiscalizador.

Fonte: Japan Today, Kyodo Imagem: Bank Image