Alimentos ricos e saborosos do outono

Além de baratos por serem da época, os alimentos da estação têm a sabedoria de nutrir o organismo com tudo o que ele necessita. Conheça os ricos alimentos do outono e compre-os na feira ou no supermercado para enriquecer o cardápio diário.

Cogumelos do outono

Enoki é um cogumelo branco e fino. O nome é usado no mundo todo sem tradução. Ele é rico em magnésio, ferro e vitamina D. Vai muito bem em refogados, missoshiru e panelada (nabe). É ótimo para a beleza e para combater o cansaço.

Eryngi é outro cogumelo vindo do Mediterrâneo. Entrou no Japão recentemente, mas a bela textura logo o tornou popular. É rico em fibras dietéticas e limpa os intestinos. Também é eficaz para a prevenção de doenças relacionadas ao estilo de vida, como diminuição do nível de colesterol e descarga de sal do corpo. Pode ser usado para os refogados ou assados, com temperos ocidental ou oriental.

Outro cogumelo – nameko – cujo nome também é usado sem tradução, é pequeno, arredondado e de cor castanha. É gelatinoso no tato, por causa do princípio ativo chamado mucina. A mucina absorve e libera colesterol e substâncias cancerígenas do corpo. O nameko pode ser consumido em ensopados, missoshiru e nabe.

Muito popular no Japão, o shitake (pronuncia-se shiitake) parece ser um alimento da primavera. Mas, ele é também do outono. Contém muita vitamina D para ajudar a fortalecer os ossos. Mas pode potencializar a vitamina D apenas deixando-o ao tempo tomando sol por cerca de 1 hora, depois de comprado. Pode ser usado para assar na brasa, acompanha bem todos os tipos de carne, delicioso nos ensopados, sopas e missoshiru.

Vegetais do outono

Ao ir para a feira ou supermercado, o colorido dos vegetais enchem os olhos. Época para comprar abóboras, couve-flor, raiz de lótus, batata-doce, inhame, folhas do crisântemo comestível (indispensável em nabe), chingensai ou repolho-china (também conhecido como pak-choi), inhame chinês (nagaimo), alho poró, cenoura, acelga, brócolis, rúcula, alface e raiz de bardana, são os mais populares da época.

Ainda tem as leguminosas como o feijão azuki e o gergelim. Além disso, o amendoim.

Frutas do outono

Além dos coloridos das verduras e raízes há ainda as frutas como o caqui. Até o final de outubro ainda é possível comprar figos. Junto com ele, pode levar para casa as castanhas portuguesas, marmelo, kiwi, tangerinas, vários tipos de limões e outra variedade de maçãs.

Peixes e frutos do mar

Até o final de outubro ainda se pode apreciar as sardinhas, bonito (katsuo), cavala (saba) e sanma. Durante todo o outono, o salmão, serra-oriental (sawara), tainha (bora) e enguia (unagi).

Também as ricas ovas de salmão (ikura) conhecidas como caviar vermelho, como as lagostas, caranguejo real, ovas de bacalhau e alga nori.

