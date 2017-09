Aeroporto de Haneda expande para acomodar mais voos internacionais

O Aeroporto Internacional de Tóquio, mais conhecido como Aeroporto de Haneda, começará a expandir seu edifício do terminal no próximo mês para aumentar o fluxo de voos internacionais, em preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2020, divulgou a NHK.

O Ministério dos Transportes planeja aumentar o número anual de partidas e chegadas internacionais no aeroporto em cerca de 39.000 antes dos jogos olímpicos.

O aeroporto realizou uma cerimônia na terça-feira (26) para orar pela segurança do trabalho de construção.

A operadora do aeroporto renovará áreas do terminal 2, que agora atende voos domésticos, e também construirá um prédio de 5 andares com um piso inferior para a alfândega e instalações da imigração.

Segundo a operadora, 7 dos 23 portões do terminal serão usados para voos internacionais.

Durante o último ano fiscal, que terminou em março, 15.7 milhões de passageiros usaram o terminal internacional do aeroporto, que foi inaugurado em 2010.

O aeroporto terá capacidade para atender 20 milhões de pessoas após a conclusão da renovação e trabalho de construção em 2020.

Um alto funcionário do ministério disse que o uso de voos internacionais em Haneda ultrapassou as estimativas iniciais e a demanda certamente excederá a capacidade do aeroporto. Ele salienta que a melhorias dos serviços internacionais no aeroporto de Haneda é um grande projeto para aumentar a competitividade global.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image