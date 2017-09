Adolescente se mata na via expressa Tomei

A polícia está investigando o caso como suicídio. Encontrou um corpo, de estudante do terceiro ano ginasial, na via expressa Tomei, na altura da cidade de Ayase (Kanagawa).

Pouco antes das 20h de terça-feira (5), a polícia recebeu uma chamada no 110. “Algo parecido com um manequim caiu da ponte”, disse a voz feminina.

Os policiais chegaram ao local indicado e encontraram um corpo de adolescente, com a cabeça sangrando e já sem respiração. Havia marcas de que vários carros passaram sobre o corpo.

Em seguida, obtiveram a informação de que se tratava de um estudante do terceiro ano do ginásio, 15 anos. Ele estudava e morava em Ayase (Kanagawa).

Adolescente se despede do pai

Mais tarde, os policiais cruzaram as informações. Antes do corpo ser encontrado o adolescente teria ligado para seu pai. Ele, por sua vez, avisou a polícia preocupado com o filho.

“Obrigado até hoje. Tornou-se difícil continuar vivendo”, teria dito o adolescente para o pai.

Em seguida, o pai começou a procurá-lo e avisou a polícia. “Meu filho me fez um telefonema com tom de despedida”, teria apelado o pai para as autoridades.

O jovem de 15 anos pulou de uma ponte que atravessa a rodovia e caiu sobre a via expressa Tomei. Para isso conseguiu ultrapassar uma barreira de proteção com 2 metros de altura.

Por conta do suicídio, a pista com 3 faixas no sentido Tóquio ficou interrompida para tráfego no trecho entre Ebina e Yokohama Machida IC, a partir das 20h se estendendo por 7 horas.

Fontes: JNN e NHK Fotos: JNN