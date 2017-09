13% dos acidentes fatais de trânsito no Japão ocorreram durante o entardecer

Cerca de 13% dos acidentes fatais de trânsito no Japão entre os anos de 2012 e 2016 ocorreram durante o entardecer, principalmente no outono e no inverno, disse a polícia na quinta-feira (14), fazendo um apelo aos motoristas para ligarem os faróis mais cedo.

A análise da Agência Nacional de Polícia (ANP) de 20.431 acidentes fatais de trânsito no período citado mostrou que 2.680 deles ocorreram 1 hora antes ou após o pôr do sol, contando por 13.1% do total.

Mais da metade dos acidentes que ocorreram no entardecer foram entre veículos e pedestres

Novembro teve o maior número de acidentes fatais no entardecer, com 358 casos, enquanto o menor de 119 casos foi registrado em junho, quando as horas de luz natural são as mais longas em um ano.

Em uma base de 3 meses, 1.031 casos foram reportados no período de outubro a dezembro, comparado a 400 casos no período de maio a julho, de acordo com dados da polícia.

Mais da metade dos acidentes que ocorreram no entardecer, ou 1.410 casos, foram entre veículos e pedestres, seguido por acidentes de veículos únicos, a 374, entre veículos, 312 e entre veículos e bicicletas, 283.

Os dados também mostraram que muitos idosos morreram em acidentes no entardecer enquanto eles estavam fora para fazer compras ou caminhadas.

Dentre os 20.431 acidentes fatais de trânsito, 1.389 casos ocorreram entre as as 17h e 18h, seguidos por 1.370 entre as 18h e 19h e 1.216 entre as 19h e 20h.

Muitas pessoas não estavam usando o cinto de segurança

Dentre as 1.338 pessoas que morreram dentro de seus carros em 2016, a polícia descobriu que 558 delas não estavam usando o cinto de segurança. Dessas, 414 estava no assento do motorista, 42 no banco do passageiro frontal e 102 nos bancos traseiros de carros ou ônibus.

Enquanto isso, a polícia informou que 1.675 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Japão no período de janeiro a junho deste ano, queda de 8.3% em comparação ao ano anterior.

O número ficou abaixo da marca de 2.000 pelo 4º ano consecutivo em uma base semestral, e o mais baixo desde 1956 quando dados comparáveis se tornaram disponíveis.

O número de mortes entre pessoas de 65 anos de idade ou mais teve queda de 8.6% em comparação ao anterior, para 911, mas contou por 54.4% do total.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image