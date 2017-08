Violência contra a criança: pior aumento de todos os tempos no Japão

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar divulgou nesta quinta-feira (17), o resultado dos dados colhidos pelos 210 Centros de Orientação da Criança (Jido Soudansho) do país. Os dados são do ano passado e revelam que houve aumento de 18,7% dos casos de violência contra a criança, desde 2015, quando esse número ultrapassou a casa dos 100 mil. O Centro de Orientação da Criança do Japão é uma entidade parecida com o Conselho Tutelar do Brasil.

Violência contra a criança: mais de 120 mil casos

O total de ocorrências foi de 122.578, o maior e pior resultado de todos os tempos. As estatísticas tiveram início em 1990 e pelo 26o. ano consecutivo, os números de violência aumentaram. Acredita-se que a sociedade está mais consciente desse tipo de crime. Além disso, supõe-se que a instalação de um único número para denúncia ou consulta – 189 – desde julho de 2015 tenha colaborado para que os casos viessem à tona.

Em consequência da violência física e agressões, 52 crianças perderam a vida no ano passado. Nesses números não se incluem os casos de suicídio duplo forçado (murishinju).

Violência contra a criança: denuncie antes que seja tarde

Mais de 50% dos casos de violência são de abuso psicológico, totalizando 63.187, com aumento de quase 15 mil em relação ao ano anterior. Outros tipos de violência como agressão física, onde os pais ou responsáveis chutam, batem e ferem chegaram a 31.927 e negligência ao menor, como não alimentá-lo, não cuidar e abandono dentro do lar somam 25.842 casos. Igualmente preocupante para o governo é o aumento dos casos de abuso sexual – 1.622 constatações.

As províncias com população maior também são as que apresentaram mais casos de violência contra o menor:

Osaka, com 17.743 Tóquio registrou 12.494 Kanagawa teve 12.194

Em 10 anos os números triplicaram. “Como a sociedade está mais consciente da gravidade, a vizinhança tem feito denúncias o que aumenta o número de casos a serem atendidos. Pode haver aumento da carga de trabalho para os funcionários, mas tomar conhecimento o quanto antes dos lares com abuso é a forma mais rápida de evitar danos graves”, declarou o ministério.

Todo tipo de agressão física, psicológica ou sexual contra o menor deve ser comunicado/denunciado pelo número de telefone 189.

Fontes: NHK, Asahi e Chunichi Imagens: Chunichi e Luke Air Force