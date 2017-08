Velejador japonês de 76 anos revela o que enfrentou na volta ao mundo sozinho

Pela segunda vez, o velejador japonês mais velho do mundo retornou de sua viagem de volta ao mundo, depois de 394 dias. Com a pele queimada de sol, barba branca, foi recepcionado com um ramalhete, por cerca de 50 amigos igualmente velejadores no Porto de Sakai (Osaka). Ikuo Tateo, 76 anos, chegou ao porto acenando sorridente, depois de velejar 55 mil quilômetros em diversos mares do mundo. Sem parar em nenhum porto.

A sua primeira façanha como essa foi em 2001 e ele conta que quer fazer mais uma dessas viagens, novamente sozinho, antes de morrer.

“O idoso voltou”, falou rindo assim que desceu do veleiro Eolia, de 9 metros. Depois confessou “pra resumir em uma palavra, desta vez me cansei”.

Velejador enfrentou tubarões

Partiu em 5 de julho, das ilhas Ogasawara (Tóquio) e retornou em 26 deste mês. Ele conta que no projeto inicial velejaria pelo sentido oeste, mesmo enfrentando o vento de frente. Porém, uma ocorrência o fez mudar o percurso para o sentido leste.

“Nas Ilhas Salomão, a embarcação foi atingida pelos tubarões, danificando a popa e peças da direção automática se afundaram no mar”, revelou o Tateo. “Normalmente, um velejador interromperia a viagem. Eu dei um jeito com outras peças e consertei a parte danificada”, explicou. Diante do ocorrido, ele decidiu fazer a volta no sentido leste, como da vez passada.

Foi elogiado por um velejador em seu blog especializado “só se consegue o que ele fez por ter muita experiência e conhecimento técnico”, em relação ao equipamento danificado.

Tempestade e falta de comida

Apesar do sorriso na chegada, o velejador japonês conta que amargou dias de tensão e sofrimento. Isso foi no Oceano Índico, por 2 meses. “Uma tempestade veio de forma intermitente por cerca de 2 a 3 horas”, relata. Ele tinha deixado os mares da África do Sul com destino a Austrália. A tempestade rompeu o cabo que suporta o mastro e, para piorar a situação, detectou que a comida duraria menos de um mês.

“Com iscas simuladas pesquei atuns. Foram uns 25 de 80 cm cada um”, explica. “Com um atum sobrevivi 5 dias”, revela o velejador.

Além disso, um blogueiro especializado em veleiros contou que Tateo sofreu uma queda dentro da cabine, por causa da tempestade. Teria batido a cabeça e sangrado. No primeiro momento se sentiu enfraquecido, mas logo retomou o ânimo.

“Sonhei muitas vezes que ia à loja de conveniência”

Quando deixou o Japão, carregou arroz, cup lamens e enlatados na embarcação, mas também comeu muito atum como relatou. “No mar não tem loja de conveniência. Sonhei muitas vezes que ia à loja de conveniência comprar pão”, revela sorrindo.

Por isso, em terra, declarou que a primeira coisa a fazer era ir à uma dessas lojas. E, depois, tomar uma cerveja, já que não levou uma lata sequer no veleiro.

Ele disse à imprensa que vai dar entrada no Guinness Book, o livro dos recordes, por ser o velejador com mais idade que deu volta ao mundo.

