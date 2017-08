Serviços de alta tecnologia são testados no Aeroporto de Haneda

Testes tiveram início no Aeroporto de Haneda (Tóquio) para uma variedade de serviços que empregam novas tecnologias a fim de auxiliar idosos, deficientes e turistas estrangeiros.

As operadoras do Aeroporto de Haneda tiveram a iniciativa em colaboração com uma empresa de telecomunicação e uma fabricante de eletrodomésticos.

Um dos serviços permite aos usuários receberem orientações para chegar até as paradas de ônibus, incluindo imagens e mapas multilíngues, ao tirar uma foto de uma placa de guia em seus smartphones.

Já outro permite o uso de uma cadeira de rodas automatizada que vai para qualquer direção no aeroporto, como até o balcão de check-in, visto que é designado via smartphone.

Cincos outros testes estão planejados para até o próximo mês de março. Esses incluem um sistema para detectar o grande fluxo de pessoas nos portões de segurança e fornecer informações aos passageiros.

Outro detecta ruídos e ajusta a frequência de transmissão de serviços de comunicados para torná-los mais fáceis de serem escutados.

Um representante do aeroporto, Fuyuhiko Ota, disse que eles querem o uso de tecnologia avançada para oferecer melhores serviços e ajudar os visitantes estrangeiros a aproveitarem mais o Japão.

Fonte e imagem: NHK