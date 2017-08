Salada de batatas causa intoxicação alimentar em 6 pessoas de Saitama

Uma delicatessen chamada Delicious, instalada dentro de um supermercado em Kumagaya (Saitama), teve seu alvará suspenso por 3 dias, a partir de segunda-feira (21). O motivo é que clientes que comeram salada de batatas vendida no estabelecimento provocou vômitos e diarreias. Oito pessoas reclamaram dos sintomas e, depois do exame de fezes, foi encontrada E. coli ou O157 em 6 delas.

Das 6 pessoas, uma menina de 5 anos está internada, inconsciente, com síndrome hemolítico-urêmica (SHU). Também, um menino de 4 anos e uma mulher de 60 estão internados em estado grave. Ainda não se sabe quando terão alta.

Salada de batatas contaminada

A salada de batatas, com presunto ou com maçã, é produzida dentro da cozinha da delicatessen. Clientes que adquiriram “salada de batatas cheia de presunto “no dia 7 deste mês, e outros que compraram a versão “cheia de maçã” no dia seguinte, são os que apresentaram sintomas.

O caso veio à tona porque uma pessoa de Saitama que teria comido a salada passou mal e foi internada em um hospital de Gunma, em 14 deste mês. No exame foi encontrada a E. coli ou O157 e o setor da saúde de Gunma avisou o de Saitama.

