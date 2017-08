Renovação de cardápio aumenta fluxo de clientes na rede McDonald’s no Japão

A empresa McDonald’s Japan Holdings Co. (Japan) está desfrutando de um ressurgimento nos lucros, visto que uma série de esforços pós-escândalos alimentícios liderados pela presidente Sarah Casanova começam a dar frutos.

A empresa informou na quarta-feira (9) que o lucro líquido para o período de janeiro a junho aumentou para 10.7 bilhões de ienes, enquanto as vendas aumentaram 16% para 121.2 bilhões de ienes.

A McDonald’s atualizou sua previsão de lucro líquido para o ano todo em 5.5 bilhões de ienes, para 20 bilhões de ienes, alta de 270% no ano e o maior desde que a empresa se tornou pública.

Uma renovação no cardápio da rede de fast-food ajudou a aumentar o tráfego de clientes. Uma nova série de lanches maiores, especificamente para o mercado japonês provou ser popular, assim como sobremesas por tempo limitado.

Casanova disse aos repórteres que a empresa está de volta ao caminho do crescimento, embora os lucros ainda não tenham se recuperado totalmente. Fatores fora do núcleo de negócios sustentaram os ganhos significativos no primeiro semestre.

A McDonald’s vai acelerar a renovação neste ano e a abertura de novas lojas no próximo. No início de 2018, a empresa planeja renovar de 350 a 400 filiais. Contudo, a gama foi atualizada para 475 a 500. Isso significa que mais de 80% de todas as lojas terão um “novo look” até o final do atual ano fiscal.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image, ANN