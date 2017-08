Rebocador afunda ao largo da costa de Nagasaki

Um rebocador afundou na manhã desta terça-feira (22) ao largo da costa de Hirado (Nagasaki), no sudoeste do Japão. De acordo com a reportagem da NHK, uma pessoa morreu e outras 2 estão desaparecidas.

Segundo a Guarda Costeira do Japão, o Aoimaru número 6 e uma balsa transportando areia que ele estava rebocando afundaram por volta das 3h40 no norte da ponte Hirado. A ponte liga as ilhas de Hirado e Kyushu.

De acordo com a guarda costeira e os bombeiros, 3 membros da tripulação foram resgatados, mas outro que estava na embarcação de 98 toneladas teve a morte confirmada.

As equipes de resgate estão à procura dos outros membros que estavam a bordo.

Segundo o escritório de meteorologia local, não havia alertas marítimos em vigor quando a embarcação afundou e ondas altas não foram observadas na área.

Fonte: NHK Imagem: ANN