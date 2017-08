Queda de pacientes com insolação mas o número ainda é alto e 3 mortes

No período de 7 a 13 deste mês, foram registradas 3 mortes por insolação, anunciou a Agência de Gestão de Desastres. Apesar da queda significativa de 1,3 mil pacientes, o número de atendimentos foi alto. Segundo a agência, em 1 semana foram realizados 4.298 atendimentos em todo o Japão.

Em Tóquio houve aumento de 20%, mas nas demais províncias, percebe-se a queda. O maior número foi registrado na capital do país, com 341 pessoas socorridas. Atribui-se ao calor de 37,1 graus centígrados registrado em Tóquio no dia 9.

Do total de mais de 4 mil atendimentos, 1.466 pessoas necessitaram de internação. Dentre elas, 74 precisam de cerca de 3 semanas de tratamento internadas.

Pacientes com idade superior a 65 anos foram os mais atingidos, totalizando 2.111 pessoas ou praticamente a metade desse público.

De acordo com a Agência de Meteorologia do Japão, boa parte do país não terá elevação da temperatura, exceto para as ilhas Amami e Okinawa. Porém, recomenda ligar o ar-condicionado para se refrescar e ingerir água adequadamente.

Fontes: Sankei e NHK Foto: Pixabay