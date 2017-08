Qual o melhor lugar para se refugiar no caso de uma bomba nuclear cair?

A característica mais marcante de uma explosão nuclear é a nuvem em formato de cogumelo, típica de bombas atômicas, que se espalha pelo horizonte.

Caso uma pessoa esteja em um raio de 10 milhas (16 quilômetros) a partir do centro da explosão, há o perigo de sofrer sérias queimaduras na pele em instantes. Além disso, se uma pessoa estiver dentro de um raio de 50 milhas (80km), o clarão súbito da bomba pode deixá-la cega.

Michael Dillon, pesquisador do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, que está sob a jurisdição dos Estados Unidos, aconselha o afastamento da precipitação radioativa, também conhecida como partículas radioativas e o refúgio em abrigos.

Contudo, Dillon também aconselha o refúgio dentro de edifícios construídos com materiais espessos e resistentes (densos). Neste caso, quanto mais resistente, maior será a segurança.

Alguns bons exemplos são construções sem janelas feitas com concreto ou tijolos resistentes, depósitos subterrâneos e porões, pois a exposição à radiação será 200 vezes menor do que ao ar livre.

Obviamente, um abrigo antiaéreo ou subterrâneo é a melhor opção. Entretanto, na maioria dos casos, não há um próximo. Contudo, a Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos preparou uma imagem que ilustra os melhores lugares de refúgio no caso de não houver um abrigo antiaéreo.

Infelizmente, a maioria das casas do Japão são construídas com madeira, logo não são preparadas para proteger das partículas radioativas. Porém é melhor do que estar expostos à radiação. Todavia, caso houver tempo e possibilidade, Dillon aconselha o refúgio em outros lugares mais adequados.

Caso haja possibilidade de se refugiar dentro de 5 minutos no abrigo mais resistente e seguro, faça-o! Entretanto, caso esse lugar esteja a 15 minutos de distância é aconselhável que se espere 1 hora dentro de um lugar seguro para depois se locomover para o abrigo. Até esse período, a concentração das partículas radioativas diminuirá consideravelmente e exposição à radiação irá reduzir.

Conselhos e dicas

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos aconselha os seguintes procedimentos:

Quando for se refugiar dentro de um abrigo com paredes grossas e resistentes, afastar-se de janelas e portas

Tomar um banho ou limpar as partes do corpo que foram expostas à radiação com um pano molhado

Retirar as roupas que foram contaminadas com radiação e selá-las em uma sacola de vinil, e colocá-las em um lugar deserto e afastado

Quando for tomar um banho, utilizar xampu e sabonete e não coçar o corpo muito forte. Como há o perigo de a radiação grudar no couro cabeludo, não é aconselhável o uso de condicionadores

Após “purificar” o corpo, assoe o nariz e limpe os olhos, orelhas e o rosto para retirar os resíduos radioativos

Por último, até a ajuda chegar, apenas ingira água e alimentos colocados dentro de recipientes selados. Enquanto estiver esperando nos abrigos, sempre acompanhe por meio de um rádio as informações recentes sobre os lugares que receberão ajuda e as regiões que serão submetidas a testes de inspeções.

Fonte: Life hacker