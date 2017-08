Polícia está em alerta para conflito yakuza

A polícia no Japão está em alerta para conflitos entre dois grupos de gangues rivais, visto que este domingo (27) marca 2 anos desde o desmembramento do maior sindicato do crime do país.

Os membros do maior sindicato do crime do Japão, o Yamaguchi-gumi, deixaram o grupo e formaram o Kobe Yamaguchi-gumi em 2015. A Agência Nacional de Polícia (ANP) informou que o Yamaguchi-gumi tinha 11.800 membros e o Kobe Yamaguchi-gumi 5.500 membros desde o final de 2016.

A ANP suspeita que os dois grupos se envolveram em 97 conflitos desde a separação e diz que 385 membros de gangue estavam envolvidos.

Em abril deste ano, alguns membros do Kobe Yamaguchi-gumi disseram que estavam deixando o grupo para estabelecer um novo sindicato.

Segundo a polícia, os conflitos entre os grupos rivais poderiam se intensificar enquanto as autoridades continuam reforçando as medidas para controlar suas fontes de renda.

Fonte: NHK Imagem: Mainichi