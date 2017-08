Planos do governo vão colocar mais propriedades abandonadas no Japão em uso

O Japão planeja fazer com que municípios reúnam informações sobre patrimônios imobiliários abandonados e conciliem a venda da propriedade ou sua conversão em espaço público, como parques, reduzindo um crescimento no número de terrenos vazios, visto que a população do país encolhe cada vez mais.

Na última contagem, cerca de 14% das casas no Japão, ou cerca de 8.2 milhões de residências a nível nacional, estavam abandonadas/vazias.

Esse número poderá atingir 30% em 2030, visto que a população do país continua diminuindo, de acordo com o Instituto de Pesquisa Nomura. Enquanto a maior parte das casas vazias sejam propriedades para aluguel, cerca de 2.72 milhões de residências não têm condições de serem ocupadas, tanto porque estão danificadas ou porque seus proprietários são desconhecidos.

Medidas para colocar as casas e terrenos vazios em bom uso

O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo está planejando agora medidas que fariam com que vários municípios realizassem medidas para colocar as casas e terrenos vazios em bom uso. Enquanto os governos locais já coletam informações sobre propriedades vazias, o novo sistema daria a eles um papel mais ativo em rastrear os donos das propriedades e criar uma organização dedicada em cada município para lidar com tais tarefas.

As localidades ajudarão, então, a organizar essas propriedades como parte de políticas de planejamento urbano mais amplas. Isso envolverá vendas de intermediação entres partes que desejam comprar ou vender, assim como consolidar propriedades vazias para uso, como parques ou abrigar instalações públicas que vão beneficiar as comunidades locais.

O governo planeja introduzir a legislação necessária na assembleia no próximo ano. Incentivos fiscais para os compradores de propriedades vazias serão avaliados para inclusão em um projeto de reforma de impostos para o ano fiscal de 2018.

Casas abandonadas representam riscos

Casas abandonadas representam riscos significantes, caso um desastre aconteça. Uma falta de manutenção pode levar a incêndios, e as casas que desabam em um terremoto, por exemplo podem bloquear estradas.

Há também casos de casas abandonadas que foram usadas para eliminar corpos ou cultivar maconha. O ministério, portanto, visa evitar que o número de casas vazias não usadas para propósito legítimos, tal como aluguéis, aumente para mais de 4 milhões no ano fiscal de 2025.

Fonte: Nikkei Imagem: Japan Times