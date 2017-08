Número de acidentes envolvendo carros alugados dirigidos por estrangeiros está em alta

Para lidar com um crescente número de acidentes envolvendo carros alugados dirigidos por (turistas) estrangeiros, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo tem em mente identificar os locais onde a probabilidade de tais ocorrências é maior, e instalar sinalizações amigáveis aos estrangeiros na esperança de preveni-las.

O ministério vai escolher 5 ou mais áreas, incluindo as províncias de Okinawa e Hokkaido, além da região de Kyuhsu, onde muitos estrangeiros alugam carros, para conduzir testes no outono ao coletar informações a partir de estradas nacionais e vias expressas, tal como registros de quando os veículos frearam repentinamente. O ministério implementará medidas em todo o país se os resultados do teste forem eficazes.

Os testes vão utilizar o ETC 2.0, um sistema de pagamento de pedágio automático de última geração que pode transmitir informação sobre a localização dos veículos e dados de viagem. Rotas de viagem, registros de quando os motoristas de veículos frearam repentinamente e outras informações serão enviadas a partir do sistema ETC 2.0 instalado em carros alugados que são conduzidos por estrangeiros, com seus consentimentos.

O ministério realizará medidas de segurança intensivas em locais que ele considera perigosos, como incluir ilustrações nas sinalizações de estradas para os estrangeiros que não leem japonês ou colocar explicações em vários idiomas sobre sinais de alerta, como “em construção” e “faixa fechada”. Panfletos que mostram a localização de pontos perigosos serão distribuídos pelas empresas que alugam carros.

De acordo com o ministério dos transportes, cerca de 700.000 visitantes estrangeiros alugaram carros em 2015 em todo o Japão, quatro vezes mais em comparação há 5 anos. O número de mortes e feridos devido a acidentes no tráfego também está em alta. Na província de Okinawa, que tem um grande número de empresas que alugam carros, quase 10.000 acidentes de tráfego foram causados por estrangeiros, incluindo danos a propriedades, foram relatados em 2016.

Fonte: Yomiuri Imagem: arquivo Portal Mie