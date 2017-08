Noivado da princesa Mako será anunciado no início de setembro

A princesa Mako, neta mais velha do imperador Akihito, e seu namorado de longa data, Kei Komuro, vão encontrar a mídia juntos no dia 3 de setembro para anunciar sobre o noivado, informou a Agência da Casa Imperial na quinta-feira (17).

O anúncio havia sido planejado oficialmente para o dia 8 de julho, mas o casal decidiu adiar a data em meio aos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram as províncias no sudoeste do Japão no início do mês.

A princesa Mako e Komuro se conheceram há 5 anos, quando ambos eram estudantes da Universidade Cristão de Tóquio, e Komuro teria feito a proposta de casamento 1 ano após os dois terem começado a sair juntos. Atualmente, ele trabalha em um escritório jurídico na capital.

Esta será a primeira vez que a princesa Mako e Komuro darão uma entrevista juntos para a mídia.

O noivado será formalizado através de um ritual tradicional chamado “Nosai no Gi” e será seguido por várias cerimônias na preparação para o casamento que poderá ocorrer em 2018.

Fonte: Mainichi Imagem: ANN