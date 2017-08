No 7º verão após o desastre nuclear, natureza toma conta de áreas abandonadas em Fukushima

Os efeitos impressionantes da passagem do tempo entram em foco acentuado em imagens aéreas registradas das “zonas difíceis de retornar” de Fukushima no 7º verão desde o desastre nuclear de março de 2011.

As imagens da perspectiva de um pássaro foram capturadas em áreas abandonadas perto da planta nuclear Nº 1 da usina de Fukushima, em Okuma e Futaba.

O desastre que ocorreu após o terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter desencadeou um tsunami que devastou áreas costeiras da região Tohoku, incluindo a planta nuclear Nº1 da Tokyo Electric Power (TEPCO) de Fukushima.

O outlet Okuma da Planta-4, um grande centro de compras localizado a cerca de 3km de distância da planta nuclear ao longo da rota nacional 6, costumava ficar cheio de visitantes antes do desastre.

Hoje, ervas daninhas que surgem de rachaduras do asfalto do estacionamento se arrastam vagarosamente através do amplo espaço.

Uma imagem marcante mostra o exterior de um condomínio de propriedade da TEPCO, que abrigava seus funcionários em Futaba, coberto com ervas daninhas que crescem sem parar e que já atingiram o segundo andar.

Outra foto mostra veículos que não podem ser recuperados parcialmente queimados, como se estivessem afundando num mar verde.

Fonte, vídeo e imagens: Asahi