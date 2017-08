Milhões de ienes embrulhados em jornal encontrados no lixão

A coleta do lixo não queimável é realizada 2 vezes por mês e segunda-feira (14) era uma das datas. O ponto de coleta é comunitário e voluntários efetuam a classificação desses descartes. Uma mulher na faixa etária dos 70 anos fazia a classificação, por volta das 7h00, quando viu uma típica caixa de madeira japonesa em andares (jubako).

Curiosa, ela resolveu abri-la para ver o que tinha dentro. Para sua surpresa encontrou pacotes embrulhados em jornal. Segundo outra testemunha, as folhas de jornal eram de 2005.

Milhões de ienes em maços

De acordo com essa testemunha, os milhões de ienes não eram de cédulas novas. Mas estavam todas empacotadas como saem do banco, com as tiras envolvendo-as.

O local desse ponto de coleta é onde ficam os spas (onsen) da cidade turística de Kaga (Ishikawa). “O que será que tem dentro? Quando abri, era dinheiro”, disse a mulher que encontrou a caixa de 3 andares.

Ela contou para a reportagem da TBS que havia 20 milhões de ienes, com maços rotulados com o carimbo do Banco Hokkoku.

Como os vizinhos começaram a chegar para descartar seus lixos, isso os deixou assustados e decidiram chamar a polícia.

“Levei um susto! Imagina ter dinheiro dentro da caixa. Espero que encontrem logo o dono dessa quantia”, disse a idosa que a encontrou, para a reportagem da NHK.

Fontes: TBS e NHK Foto: Wikipedia/Zuu Online