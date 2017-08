Milagre: vagões do metrô passam sobre a mulher e ela se salva

Uma mulher, com faixa etária na casa dos 20, caiu nos trilhos do trem que opera o metrô da cidade de Nagoia. O fato ocorreu na estação Sakae, na linha Meijo, na manhã de quarta-feira (2), segundo o noticiário.

As linhas Sakuradori e Higashiyama do metrô da cidade já instalaram a mureta de prevenção nas plataformas, com portas que se abrem automaticamente quando o trem chega. Porém, a linha Meijo, ainda irá implantar para ficarem prontas até 2020.

Milagre: a mulher sai sã e salva dos trilhos

Sem a mureta de prevenção, a mulher caiu da plataforma, sobre os trilhos, por volta das 7h00. O trem que fazia o trajeto Porto de Nagoia a Nagoya Dome estava vindo para parar na estação de Sakae.

De acordo com o noticiário da CBC TV, o condutor de 41 anos viu a mulher, freou mas não conseguiu parar o trem a tempo. O trem de 6 vagões só parou 60 metros depois do local onde ela estava.

Para surpresa de todos da estação e do condutor, a mulher saiu salva dos trilhos. Ela tinha apenas leves lesões. Ela própria relatou que se deitou entre os dois trilhos e o milagre aconteceu.

A mulher ficou num vão que tem no máximo 30cm, entre os trilhos e a parte inferior dos vagões do trem do metrô.

Fonte e imagens: CBC TV