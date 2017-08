Menino de 3 anos morre após cair no mar

Um menino de 3 anos que brincava em um quebra-mar de um porto pesqueiro em Minamisanriku (Miyagi), morreu após cair na água no final da tarde de domingo (6).

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta das 18h, divulgou o Sankei Shimbun. A família da criança ligou para o serviço de emergência dizendo que o filho “havia caído no mar” do alto de um quebra-mar no porto de Tomari.

O menino, Ryoma Haga, que vivia com sua família na cidade de Kesennuma, foi tirado da água pela família e levado ao hospital onde morreu 2 horas depois.

Segundo a polícia, Ryoma tinha ido ao porto para pescar e brincar com sua família e parentes. No local onde o menino caiu, a profundidade da água era mais de 1 metro no momento do incidente.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK