Japão: treinamento do J-Alert diante da ameaça da Coreia do Norte

Segundo o noticiário da NHK da manhã desta quarta-feira (16), o governo decidiu realizar um treinamento para emissão e recebimento de informações do sistema de alerta de emergência J-Alert. Essa é uma ação de resposta à ameaça norte-coreana de lançar 4 mísseis balísticos à ilha de Guam. Conforme declarou a Coreia do Norte, os mísseis sobrevoarão 3 províncias do Japão: Shimane, Hiroshima e Kochi, como rota para o destino final.

Assim, o governo irá realizar o treinamento especificamente para as 9 províncias das regiões de Shikoku e Chugoku. A data não foi divulgada.

J-Alert: reunião explicativa

Entretanto, a NHK anunciou que ocorrerá uma reunião explicativa do J-Alert na quinta-feira (17). Os convidados são os representantes do sistema de cada província. Durante a reunião será solicitado a todos para realizarem inspeção completa nos equipamentos para o recebimento das informações de emergência.

Desde fevereiro do ano passado o governo japonês tem tomado as medidas possíveis de vigilância. Trata-se de usar o mesmo tipo de ação, usando satélite artificial, como faz a Coreia do Norte para notificar o lançamento de mísseis.

Em telefonema na terça-feira (15), entre o primeiro-ministro Shinzo Abe e o presidente Donald Trump, concluíram que o mais importante é não permitir que os norte-coreanos realizem o lançamento dos 4 mísseis balísticos. Para isso, intensificarão a pressão sobre o país, através da cooperação da comunidade internacional. Também decidiram fortalecer o sistema de defesa de ambos os países.

Fonte e fotos: NHK