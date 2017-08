Japão aumenta vigilância após ameaça de mísseis da Coreia do Norte

O Ministério da Defesa do Japão aumentará sua vigilância em preparação para possíveis contingências que podem vir à tona da ameaça de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte disse na quinta-feira (10) que está considerando lançar 4 mísseis balísticos simultaneamente e que vão sobrevoar as províncias de Shimane, Hiroshima e Kochi do Japão antes de cair em águas entre 30 a 40km ao largo da costa de Guam. O Norte disse que completará o plano para o lançamento até meados deste mês.

Algumas autoridades do governo japonês especulam que a Coreia do Norte pode ter nomeado Guam e as províncias japonesas para enviar um alerta contra a cooperação de defesa entre EUA e Japão.

Falando com os repórteres na quinta-feira, o ministro da defesa, Itsunori Onodera, respondeu a uma pergunta sobre se ele vai considerar o uso de interceptores de mísseis PAC3 com base em terra em áreas nomeadas pela Coreia do Norte. Ele disse que adotará as medidas necessárias ao levar em conta vários fatores.

Durante uma reunião que acontecerá em Washington no próximo dia 17 entre ministros de assuntos estrangeiros e da defesa do Japão e EUA, as questões da Coreia do Norte poderão ser o ponto mais alto na agenda.

Trump emite mais um aviso ao Norte

O presidente americano Donald Trump emitiu mais um aviso à Coreia do Norte, sugerindo que sua ameaça anterior não foi “dura o suficiente”.

Ao falar com a mídia na quinta-feira (10), Trump disse que seu alerta anterior, no início desta semana, dizendo que o Norte será sujeito à “fogo e fúria” se fizer mais alguma ameaça contra os EUA ,pode não ter sido dura o suficiente.

Ele disse que sua atitude teve apoio total do exército e de muitos outros líderes.

Trump ressaltou que se a Coreia do Norte estiver pensando em atacar os EUA ou seus aliados, ela deveria ficar preocupada porque coisas poderão acontecer com ela como nunca havia se pensado antes.

O presidente americano disse que Washington “sempre consideraria negociações” com Pyongyang, mas os 2 países vêm negociando, até agora, por 25 anos.

Fonte e imagem: NHK