Japão adota diretrizes para reduzir horas extras nos setores da construção e transporte

Na segunda-feira (28), o governo adotou diretrizes que visam lidar com as longas horas de trabalho nas indústrias da construção e transporte, divulgou a reportagem do Jiji Press.

Trabalhadores nos 2 setores trabalham horas mais longas em comparação a outros em meio à grave escassez de mão de obra.

As diretrizes pedem às empresas de construção que garantam 2 dias de folga por semana para os trabalhadores.

Para a indústria de transportes, as regras buscam penalidades administrativas mais rigorosas, incluindo ordens de suspensão de negócios mais longas, sobre operadoras que fazem motoristas trabalharem longas horas ilegalmente.

As diretrizes também pedem por apoio das empresas de transporte que visam mecanizar suas operações, incluindo a introdução de empilhadeiras para carregamento e descarregamento de carga, em um esforço para ajudar a reduzir as horas de trabalho.

“Esse é o primeiro passo para corrigir as longas horas de trabalho” nas 2 indústrias, disse o vice- secretário chefe do gabinete Kotaro Nogami sobre as diretrizes.

O governo japonês impôs um limite de 100 horas por mês em um plano de ação para sua reforma de estilo de trabalho adotada em março. Para as indústrias da construção e do transporte foram dados 5 anos para implementar o plano.

